Руководить фестивалем «Спасская башня-2018» будут ученики Валерия Халилова

"После известных событий (авиакатастрофа в Черном море 2016 года) мы потеряли Валерия Халилова. Поэтому музыкальное руководство фестиваля коллективное — это его ближайшие соратники и ученики", — сказал Смирнов.

В конце декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море близ Сочи по пути в Сирию . Погибли все находившиеся на борту 92 человека, включая руководителя Ансамбля песни и пляски имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова и 64 сотрудников коллектива.

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