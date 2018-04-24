Ещё
Руководить фестивалем «Спасская башня-2018» будут ученики Валерия Халилова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководить фестивалем «Спасская башня-2018» будут ученики Валерия Халилова 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Художественное руководство фестивалем «Спасская башня-2018» будет осуществляться триумвиратом соратников и учеников Валерия Халилова, заявил в интервью РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.
"После известных событий (авиакатастрофа в Черном море 2016 года) мы потеряли Валерия Халилова. Поэтому музыкальное руководство фестиваля коллективное — это его ближайшие соратники и ученики", — сказал Смирнов.
Это будут начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ Константин Маякин, возглавивший оркестровую службу еще при Валерии Михайловиче, руководитель и главный дирижер Центрального военного оркестра Минобороны России Сергей Дурыгин, художественный руководитель и начальник Московского военно-музыкального училища имени Халилова Александр Герасимов.
В конце декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море близ Сочи по пути в Сирию. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, включая руководителя Ансамбля песни и пляски имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова и 64 сотрудников коллектива.
Читайте полный текст интервью Сергея Смирнова >>
РИА Новости: последние новости
Генпрокуратура подготовит экспертов по обзору Конвенции ООН о коррупции WP: Трамп распорядился отложить новые санкции против России В Казани создали рабочую группу по вопросам утилизации мусора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр412
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины76
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ74
Армения может уйти от России416
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение