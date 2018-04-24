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Лидер Приднестровья рассчитывает на открытый разговор с Додоном
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Лидер Приднестровья рассчитывает на открытый разговор с Додоном 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ТИРАСПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что рассчитывает на открытый разговор с президентом Молдавии Игорем Додоном.
"Полагаю, тем для обсуждения накопилось достаточно, и я рассчитываю, что по большинству вопросов нам удастся провести открытый и результативный обмен мнениями", — сообщил Красносельский РИА Новости. Однако, по его мнению, для достижения результата одного желания Приднестровья недостаточно — необходима расположенность и способность партнера по диалогу к решению актуальных задач.
Глава ПМР считает, что основные вопросы предстоящей встречи с молдавским президентом хорошо известны и связаны с текущим состоянием диалога между Кишиневом и Тирасполем.
"Приднестровская сторона планирует, прежде всего, сфокусироваться на ситуации вокруг миротворческой операции на Днестре и деятельности Объединенной Контрольной Комиссии. Мы считаем, что наблюдаемое обострение риторики в отношении миротворческого формата требует пристального внимания и скорейшего обсуждения, прежде всего, на уровне сторон конфликта", — подчеркнул Красносельский.
В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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