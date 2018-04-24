Глава Приднестровья: оснований для изменения миротворческого формата нет

— 25 апреля в Бендерах состоится ваша встреча с молдавским президентом Игорем Додоном. Какие основные темы вы бы выделили? Что волнует Тирасполь в настоящий момент?

— С момента нашей прошлой встречи с господином Додоном минуло больше года. Полагаю, тем для обсуждения накопилось достаточно, и я рассчитываю, что по большинству вопросов нам удастся провести открытый и результативный обмен мнениями. Однако, как известно, для достижения результата одного желания Приднестровья недостаточно — необходима расположенность и способность партнера по диалогу к решению актуальных задач.

Основные темы для предстоящей встречи по большому счету хорошо известны и связаны с текущим состоянием диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова в различных форматах. Приднестровская сторона планирует прежде всего сфокусироваться на ситуации вокруг миротворческой операции на Днестре и деятельности объединенной контрольной комиссии. Мы считаем, что наблюдаемое обострение риторики в отношении миротворческого формата требует пристального внимания и скорейшего обсуждения прежде всего на уровне сторон конфликта.

— Как вы считаете, наступило ли время для изменения сути миротворческой операции? Есть ли необходимость вносить изменения? Как связаны миротворческая операция и процесс приднестровского урегулирования, и связаны ли они вообще? Каким вы видите в идеале окончание этой операции? Что должно произойти, чтобы миротворцы завершили выполнение своих задач?right

— Разнообразные заявления, призывы, а порой и требования некой трансформации миротворческой операции со стороны различных представителей Молдовы звучат регулярно. Позиция Приднестровья по этому вопросу известна и остается неизменной. Я полагаю, что действующий механизм за более чем четверть века успешной работы доказал свою эффективность, и каких-либо оснований для его изменения нет. В конце концов, главной задачей миротворцев в любой точке земного шара является демилитаризация зоны конфликта и недопущение возобновления вооруженного противостояния. В этом смысле миротворческая операция на Днестре обладает уникальной историей успеха — более 25 лет вокруг Приднестровья сохраняются мир и безопасность, исключены вооруженные столкновения и жертвы среди гражданского населения. Именно миротворческая миссия под эгидой и руководящим началом Российской Федерации создает необходимые условия для ведения мирного равного диалога сторон в рамках многоуровневого переговорного процесса. Все это — объективные факты, о которых нельзя забывать в погоне за сиюминутными политическими целями.

Блок-пост российских миротворцев на въезде в город Бендеры

Подчеркну — процесс трансформации миротворческой операции возможен лишь по итогам окончательного, устойчивого и справедливого разрешения конфликта между Молдовой и Приднестровьем, когда между странами будут установлены добрососедские отношения, всецело отвечающие экономическим и гуманитарным интересам населения и гарантирующие в полной мере безопасность народа ПМР. До тех пор, пока конфликт не будет надежно урегулирован, миротворческий формат должен быть неприкосновенен.

— В Кишиневе говорят об интеграции как о единственном направлении всеобъемлющего урегулирования. А что думаете вы в этой связи? Будете ли говорить об этом с президентом Додоном? Каким вы видите будущее Приднестровья? Какое место в этом будущем займет, на ваш взгляд, Россия?right

— Будущее Приднестровской Молдавской Республики я вижу однозначно — в качестве процветающего суверенного международно-признанного государства. Именно по этому пути мы последовательно движемся в соответствии с волей приднестровского народа, выраженной в ходе референдума 2006 года и более ранних плебисцитов. Разумеется, Российской Федерации в будущем Приднестровья, как и в настоящем, принадлежит особая роль — стратегического союзника, ключевого международного партнера, цивилизационного ориентира для нашего государства, движущегося по пути интеграции с Россией.

Что касается публичных высказываний и оценок формата возможного политического урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, то здесь молдавская сторона демонстрирует приверженность неактуальным, клишированным подходам, которые не учитывают объективного существования Приднестровья в качестве независимого государства на протяжении почти трех десятилетий. В этом смысле я могу лишь подчеркнуть, что наши позиции в этом вопросе противоположны — именно поэтому я твердо придерживаюсь мнения о преждевременности диалога по политическим вопросам на любом уровне. Сегодня необходимо сосредоточиться на решении конкретных проблем, осложняющих жизнь простых граждан.