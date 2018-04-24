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Реконструкция всех объектов по программе «39 кинотеатров» начнется до конца года
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Реконструкция всех объектов по программе «39 кинотеатров» начнется до конца года 

Агентство «Москва» 38 минут назад
До конца 2018 г. комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) согласует все проекты по программе реконструкции 39 кинотеатров в современные районные центры, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Советские кинотеатры на сегодняшний день устарели, многие из них не используются по назначению или закрыты. Новая программа реконструкции позволит вдохнуть жизнь в 39 из них. Устаревшие постройки должны стать новыми районными центрами, ориентированными на потребности местных жителей. Москомархитектура уже согласовала архитектурно-градостроительные решения для 35 кинотеатров по программе, до конца года будут рассмотрены остальные объекты. Летом активные строительные работы начнутся еще на 20 площадках. Разрешительная документация получена практически для всей сети, реконструкция всех объектов будет запущена до конца 2018 г.», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Уточняется, что на первых площадках уже ведутся строительные работы. Реконструкция началась в кинотеатрах «Ангара» на Чонгарском бульваре, д. 7, «Будапешт» на ул. Лескова, д. 17, «София» на Сиреневом бульваре, д. 31, «Орбита» — проспекте Андропова, д. 27 и «Киргизия» на Зеленом проспекте, д. 81. Проекты реализуются собственником объектов ADG group на основе концепции, идея которой — предложить жителям спальных районов столицы все необходимое для комфортной и интересной жизни рядом с домом: широкие возможности для досуга, товары и услуги повседневного спроса, современные общественные пространства.
Ранее сообщалось, что Мосгосэкспертиза согласовала 29 проектов реконструкции советских районных кинотеатров: семь кинотеатров в ЮАО; шесть кинотеатров в САО; пять кинотеатров в ВАО; четыре кинотеатра в СВАО; три кинотеатра в ЮЗАО; два кинотеатра в ЗАО и по одному кинотеатру в ЮВАО и СЗАО.
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