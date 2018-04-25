Проекты реконструкции 35 кинотеатров согласованы

Согласованы проекты реконструкции 35 из 39 советских кинотеатров Москвы . Как заявил главный архитектор российской столицы Сергей Кузнецов , оставшиеся четыре проекта рассмотрят до конца 2018 года.

Боле того, на первых площадках уже ведутся строительные работы. Так, реконструкция началась в кинотеатрах «Ангара» на Чонгарском бульваре, д. 7, и «Орбита» на проспекте Андропова, д. 27, в Южном округе, «Будапешт» на ул. Лескова, д. 17, на северо-востоке города и «София» на Сиреневом бульваре, д. 31.

Необходимо напомнить, что в настоящее время в Москве реализуется программа реконструкции 39 советских кинотеатров. На базе устаревших и не использующихся по назначению зданий появится сеть современных районных центров.