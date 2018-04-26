Премьер Турции заявил о провале оппозиции в выдвижении единого кандидата

Ранее турецкие СМИ утверждали, что Гюль может стать единым кандидатом на президентских выборах от турецкой оппозиции. Гюль являлся предшественником Тайипа Эрдогана на посту президента Турции , он занимал эту должность с 2007 по 2014 год, в 2002–2003 годах был премьер-министром Турции. Гюль является одним из основателей правящей Партии справедливости и развития , но после ухода с поста президента дистанцировался от проводимой ею политики и выступал с ее сдержанной критикой.

Как заявил в среду глава парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель, партия не рассматривает Гюля в качестве своего кандидата на президентских выборах.

"Видимо, был разработан проект «политической инженерии». Но он провалился. Проект оказался неудачным", — сказал Йылдырым группе журналистов на борту самолета после визита в Испанию , комментируя информацию о возможном выдвижении Гюля. Его цитирует газета Hurriyet

Он добавил, что не приветствует изменение политической ориентации экс-президента Турции. «Вы не можете сохранить признание своей новой позиции, когда покидаете политическое движение, в котором вы участвовали в течение многих лет и служили на важных должностях. Вас спросят, почему вы не сказали этого, когда занимали эти должности? Репутацию трудно завоевать, но легко потерять », — добавил Йылдырым.