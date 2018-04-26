Премьер Турции заявил о провале оппозиции в выдвижении единого кандидата 

АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Попытки турецкой оппозиции найти единого кандидата на пост президента страны в лице экс-президента Абдуллаха Гюля провалились, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым.
Ранее турецкие СМИ утверждали, что Гюль может стать единым кандидатом на президентских выборах от турецкой оппозиции. Гюль являлся предшественником Тайипа Эрдогана на посту президента Турции, он занимал эту должность с 2007 по 2014 год, в 2002–2003 годах был премьер-министром Турции. Гюль является одним из основателей правящей Партии справедливости и развития, но после ухода с поста президента дистанцировался от проводимой ею политики и выступал с ее сдержанной критикой.
Как заявил в среду глава парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель, партия не рассматривает Гюля в качестве своего кандидата на президентских выборах.
"Видимо, был разработан проект «политической инженерии». Но он провалился. Проект оказался неудачным", — сказал Йылдырым группе журналистов на борту самолета после визита в Испанию, комментируя информацию о возможном выдвижении Гюля. Его цитирует газета Hurriyet.
Он добавил, что не приветствует изменение политической ориентации экс-президента Турции. «Вы не можете сохранить признание своей новой позиции, когда покидаете политическое движение, в котором вы участвовали в течение многих лет и служили на важных должностях. Вас спросят, почему вы не сказали этого, когда занимали эти должности? Репутацию трудно завоевать, но легко потерять », — добавил Йылдырым.
Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект. Высший избирательный совет Турции уже начал подготовку к проведению выборов.