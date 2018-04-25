Оппозиция Турции не видит экс-президента Гюля кандидатом на выборах

Ранее турецкие СМИ утверждали, что Гюль может стать единым кандидатом на президентских выборах от турецкой оппозиции. Гюль являлся предшественником Тайипа Эрдогана на посту президента Турции, он занимал эту должность с 2007 по 2014 год, в 2002-2003 годах был премьер-министром Турции. Гюль является одним из основателей правящей Партии справедливости и развития , но после ухода с поста президента дистанцировался от проводимой ею политики и выступал с ее сдержанной критикой.

"Достаточно, нам надоели спекуляции. Единственная их цель — внести раскол и снизить моральный дух в рядах НРП. У нас никогда не было намерения предлагать кандидатуру Гюля. Таких планов нет сейчас и не появится в будущем", — написал Озель в Twitter.