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Оппозиция Турции не видит экс-президента Гюля кандидатом на выборах
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Оппозиция Турции не видит экс-президента Гюля кандидатом на выборах 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции не рассматривает бывшего президента страны Абдуллаха Гюля в качестве своего кандидата на президентских выборах, заявил в среду глава парламентской фракции НРП Озгюр Озель.
Ранее турецкие СМИ утверждали, что Гюль может стать единым кандидатом на президентских выборах от турецкой оппозиции. Гюль являлся предшественником Тайипа Эрдогана на посту президента Турции, он занимал эту должность с 2007 по 2014 год, в 2002-2003 годах был премьер-министром Турции. Гюль является одним из основателей правящей Партии справедливости и развития, но после ухода с поста президента дистанцировался от проводимой ею политики и выступал с ее сдержанной критикой.
"Достаточно, нам надоели спекуляции. Единственная их цель — внести раскол и снизить моральный дух в рядах НРП. У нас никогда не было намерения предлагать кандидатуру Гюля. Таких планов нет сейчас и не появится в будущем", — написал Озель в Twitter.
В минувшую среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил законопроект. Высший избирательный совет Турции уже начал подготовку к проведению выборов.
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