В Великих Луках продолжают вести поиски пропавшего пенсионера

Уголовный розыск Великих Лук продолжает вести работу по установлению местонахождения пожилого мужчины. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 8 сентября 2017 года Мелентьев Борис Николаевич,1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. И до настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.