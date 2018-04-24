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В Великих Луках продолжают вести поиски пропавшего пенсионера
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В Великих Луках продолжают вести поиски пропавшего пенсионера 

АиФ Северо-запад 38 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Уголовный розыск Великих Лук продолжает вести работу по установлению местонахождения пожилого мужчины. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 8 сентября 2017 года Мелентьев Борис Николаевич,1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. И до настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.
Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Мелентьева Бориса Николаевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 89062231128 или 02.
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