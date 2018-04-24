Генконсул США во Владивостоке встретится с вице-мэром Южно-Сахалинска

Запрос на встречу пришел из генерального консульства США во Владивостоке. Согласована встреча первого вице-мэра Наталии Куприной и генконсула США во Владивостоке Майкла Кийса.

Встреча пройдет в рамках визита на Сахалин посла США Джона Хантсмана . В Южно-Сахалинске посол Хантсман обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса с руководством и сотрудниками компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» — дочерней компании американской корпорации «Эксон Мобил» и оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1».

Во вторник, 24 апреля, Хантсман прибыл во Владивосток. Он, как предполагается, встретится с представителями общественных организаций и молодежи, занимающимися вопросами экологии, побеседует с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена.