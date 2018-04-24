Генконсул США во Владивостоке встретится с вице-мэром Южно-Сахалинска 

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс встретится завтра, 25 апреля, с вице-мэром Южно-Сахалинска Наталией Куприной. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Сахалинской области.
Запрос на встречу пришел из генерального консульства США во Владивостоке. Согласована встреча первого вице-мэра Наталии Куприной и генконсула США во Владивостоке Майкла Кийса.
Встреча пройдет в рамках визита на Сахалин посла США Джона Хантсмана. В Южно-Сахалинске посол Хантсман обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса с руководством и сотрудниками компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» — дочерней компании американской корпорации «Эксон Мобил» и оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1».
Во вторник, 24 апреля, Хантсман прибыл во Владивосток. Он, как предполагается, встретится с представителями общественных организаций и молодежи, занимающимися вопросами экологии, побеседует с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена.
Поездка стала первой для посла США в восточную часть России.