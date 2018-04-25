Генконсул США во Владивостоке готов содействовать побратимству Южно-Сахалинска и Анкориджа 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс пообещал мэрии Южно-Сахалинска оказать содействие в установлении побратимских связей с крупнейшим городом Аляски Анкориджем.
"Я готов написать письмо мэру Анкориджа, в котором
попрошу рассмотреть возможность возвратиться к вопросу об установлении побратимских связей между Южно-Сахалинском и Анкориджем", — сказал Кийс в среду на встрече с первым вице-мэром Южно-Сахалинска Наталией Куприной.
С просьбой оказать содействие в установлении побратимских связей к генеральному консулу обратились представители мэрии Южно-Сахалинска. По данным мэрии, ранее вопрос о сотрудничестве между столицами Сахалина и Аляски поднимался, но потом в силу разных причин затих.
Он отметил, что побратимские отношения позволяют хорошо работать в таких областях, как бизнес, спорт и культурные связи. «Мне кажется, что Южно-Сахалинск должен иметь город-побратим в США», — отметил генконсул.