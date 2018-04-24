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В Красноярском крае снижается уровень безработицы
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В Красноярском крае снижается уровень безработицы 

АиФ Красноярск 44 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае сокращается количество безработных. Об этом рассказали в пресс-службе Красноярскстате.
Всего в первом квартале 2018 года было признано безработными 71,9 тысячи человек старше 15 лет. Это 4,8% от общего числа работоспособных граждан. Мужчин в поиске работы чуть больше, чем женщин. Молодых людей до 25 лет — 17,7%, после 50 лет — 24%. Средний возраст безработных — 37,4%.
Ищут работу достаточно долго, около 7 месяцев. Для этого используют в большинстве случаев друзей и знакомых — почти 70%. Не теряют надежды обнаружить нужную вакансию в газете или интернете 53,55, в службы занятости обращаются 32,8%. А всего там на учете стояли 18 тысяч человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в крае составил 1%.
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