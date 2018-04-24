В Пикалево для решения вопросов жителей приехал депутат ЗакСобрания

20 апреля заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин провел прием граждан в г. Пикалево . К депутату обратились 7 жителей города.

Обсуждаемые вопросы касались:

обеспечения жильем работника бюджетного учреждения;

издания очередного сборника пикалевского ЛИТО «Земляки» к предстоящему юбилею г. Пикалево;

проведения бесплатных юридических консультаций для инвалидов;

корректировки графика движения автобусов до д. Струги;

проведения ремонта участка дороги, ведущей к кладбищу в районе д. Дыми;

перспектив развития предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере.

Часть вопросов была решена во время приема. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения и рекомендации. По некоторым вопросам депутат дал соответствующие поручения помощнику.