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В Пикалево для решения вопросов жителей приехал депутат ЗакСобрания
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В Пикалево для решения вопросов жителей приехал депутат ЗакСобрания 

Ivyborg.ru 41 минуту назад
Фото: Ivyborg.ru
20 апреля заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин провел прием граждан в г. Пикалево. К депутату обратились 7 жителей города.
Обсуждаемые вопросы касались:
обеспечения жильем работника бюджетного учреждения;
издания очередного сборника пикалевского ЛИТО «Земляки» к предстоящему юбилею г. Пикалево;
проведения бесплатных юридических консультаций для инвалидов;
корректировки графика движения автобусов до д. Струги;
проведения ремонта участка дороги, ведущей к кладбищу в районе д. Дыми;
перспектив развития предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере.
Часть вопросов была решена во время приема. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения и рекомендации. По некоторым вопросам депутат дал соответствующие поручения помощнику.
Директор пикалевской школы №1 Юлия Карганова обсудила с депутатом план подготовки и проведения IV районного тематического квеста «Мы помним! Мы гордимся!», посвященного 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 75-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и 100-летию Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Акция пройдет в п. Подборовье Лидского сельского поселения. Главная цель акции: воспитание патриотизма, гордости, уважения и благодарного отношения к празднику Великой Победы, ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны, изучение роли Бокситогорского района в Великой Отечественной войне. Помимо познавательных и состязательных элементов, во время акции участники мероприятия, учащиеся школ района приведут в порядок памятники мемориала автомашине «ЗИС-5», установленного в п. Подборовье на участке «Дороги жизни», проходившем в годы войны по территории Бокситогорского района.
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