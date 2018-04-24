200 человек подключились к движению «Мы — гектарщики!»

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» один из организаторов ассоциации начинающий фермер Михаил Утробин, основными целями недавно созданной организации являются два направления: обмен опытом в освоении дальневосточных гектаров и поиск «узких» место в законодательстве с последующим их устранением.

— Идея создать общество владельцев дальневосточного гектара появилась в декабре 2017 года в Москве на Днях Дальнего Востока, — говорит предприниматель. — В столицу съехались энтузиасты из всех субъектов региона, мы познакомились и поняли, что в таком общественном движении есть общая выгода. Кроме того, не только у гектарщиков есть интерес к стратегии развития земельных участков. Нам оказали юридическую помощь в регистрации и вот в апреле 2018 года прошёл учредительный съезд.

Новая структура призвана собрать лучшие практики и истории успеха на ДВ-гектарах, помочь новичками разобраться с тактикой и стратегией бизнеса и вариантах решения возникающих вопросов. В частности, за несколько дней до первого съезда движения Михаил Утробин с помощью местных властей и правительства Хабаровского края смог найти подход к одной из серьёзных проблем: категория земли, на которой он оформил участок, не разрешала строить на ней дом.

— Пришлось строго в соответствии с федеральным законом и личным поручением полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в ручном режиме решить вопрос, — говорит Михаил Утробин. — Сейчас можно оформлять разрешение на строительство собственного дома с поддержкой от государства для семьи, проживающей в сельской местности и занятой в агропромышленном комплексе, я очень этому рад! Замечу, с этой проблемой столкнулся не один десяток гектарщиков — и вот есть способ, как её решить.

Михаил ведёт микроблог fermer_khv в сервисе Instagram, где по шагам описывает освоение своих гектаров в районе имени Лазо Хабаровского края. В будущем общественное движение планирует скоординировать усилия и создать форум в интернете, где люди смогут поделиться своими успехами, планами и спросить совета у опытных фермеров, юристов и представителей власти.

— Мы планируем провести «внешний аудит» мер государственной поддержки и подсказать, какие из них полезны, а что нужно скорректировать или разработать «с ноля», — говорит участник общественного движения «Мы — гектарщики!» Анна Татаева.