Москва, я люблю тебя! Фотографы, которые запечатлевают все самое красивое в нашей столице

Многие ли мегаполисы мира в наше время можно назвать живописными или яркими? Точное их число неизвестно, хотя ясно одно: Москва определенно таким городом является. Улицы, похожие на лабиринты, красивые парки, футуристические стеклянно-бетонные здания, известное на весь мир метро и люди в нем: Москва — рай для любого фотографа.

Мы представляем вашему вниманию подборку фотографов, которые находят «жемчужины» нашей столицы и снимают их для всеобщего обозрения. Если хотите открыть для себя красоту Москвы, подпишитесь на эти аккаунты.

Публикация от Sasha Levin (@sashalevin)

13 Апр 2017 в 7:27 PDT Саша Левин — московский профессиональный фотограф. Его снимки в инстаграме — это в основном захватывающая дух архитектура Москвы, смешанная с фотографиями из путешествий и случайными фото. Если хотите увидеть столицу во всем ее блеске — вам явно к Саше.

Публикация от #MSCSTRTS (@mscstrts)

17 Сен 2015 в 3:18 PDT Mscstrts — это аккаунт темных и мрачных фотографий известной и неизвестной Москвы. Атмосферные черно-белые фото исследуют самые популярные столичные места с необычного ракурса, а также показывают то, что туристы не замечают. Этот инстаграм для тех, кто хочет увидеть иную сторону Москвы.

Публикация от KATYA TROFIMOVA (@ohmymoscow)

9 Апр 2018 в 7:20 PDT Oh my Moscow — блог москвички Кати Трофимовой. Ее инстаграм полон уютных и порой забавных фотографий Москвы. Катя доказывает, что Москва может быть теплой даже в середине зимы.

Публикация от ruf. (@mcmlxi)

2 Апр 2018 в 3:27 PDT Если вам по душе уличная фотография, необычные ракурсы и портреты незнакомцев, аккаунт Mcmlxi точно для вас. Глубокие и интересные фотографии хранят истории, напрямую связанные с городом.

Публикация от Dmitry Morugov | Moscow Russia (@dimikangaroo)

18 Мар 2017 в 9:00 PDT Дмитрий Моругов — неоспоримый мастер необычных фотографий, снятых на iPhone. Его снимки с телефона докажут вам, что, во-первых, даже с мобильным девайсом можно делать все очень хорошо, а во-вторых, вы не знаете Москвы.

Публикация от Глеб Хайлов|Москва (@starodubov_)

1 Дек 2017 в 4:46 PST Если же вам необходимо наличие истории в фотографиях, тогда взгляните на снимки Глеба Хайлова, создателя аккаунта Starodubov_. Он фокусируется на деталях, которые мы обычно не замечаем, и рассказывает тайны Москвы.

Публикация от Павел Огородников // Moscow (@pavelog)

10 Янв 2018 в 7:00 PST Павел Огородников делает снимки архитектурных шедевров. Его фотографии с воздуха показывают всю величественность столицы и впечатляют как москвичей, так и туристов.

Публикация от Vladislav Ruin (@trappershot)

31 Дек 2017 в 3:56 PST А Владислав Руин знает, как заставить зрителя нервничать, всего лишь раз взглянув на фото. Его снимки очень драматичные и тяжелые, видно, что автор приложил много усилий, чтобы достичь такого эффекта.

Публикация от Tatiana (@moscowmetroexplorer)

24 Фев 2017 в 7:02 PST Moscow Metro Explorer — аккаунт, исследующий красоту московского метро и людей, которые ездят в нем. Если хотите почувствовать себя частью всеобщего утреннего потока, подписывайтесь на инстаграм замечательной Татьяны.