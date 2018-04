«Это концептуальное искусство»: чем инстаграм президента Франции отличается от других официальных аккаунтов

Эммануэля Макрона. Журналистка Ксения Буржская обратила внимание на необычный стиль ведения инстаграма у президента Франции

В отличие от многих других аккаунтов официальных лиц, снимки в инстаграме Макрона намеренно сделаны с непривычного ракурса — на первый взгляд даже может показаться, что туда попросту выкладывают любительские фото из толпы.

На многих кадрах президент не в фокусе, на некоторых видно только часть его тела, а иногда в объектив даже попадают какие-то посторонние предметы, не имеющие отношения к происходящему на снимке.

Facebook

«Мой любимый аккаунт в инстаграме — официальный аккаунт президента Макрона. Он, конечно, не Медведев, и камеры у него, очевидно, нет, иначе как объяснить, что все фотографии в этом аккаунте такие: рука Макрона, нога Макрона, размытый Макрон на фоне стены в фокусе, Макрон с наполовину обрезанной башкой, заблюренный Макрон, пол-Макрона и пол-Трампа с пальцем фотографа в кадре, фотография с полным отсутствием композиции, горизонт завален, кусок Макрона с краю и так далее».

Ксения Буржская

