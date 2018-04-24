В парке Металлургов полностью демонтировали новую плитку

Самаре подрядчик приступил к гарантийным работам в парке Металлургов. Специалисты полностью демонтировали плитку, уложенную полгода назад. Об этом сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

До этого жители жаловались на некачественный ремонт парка, сравнивая новое покрытие на тротуарах со стиральной доской.

— Подрядчик приступил по гарантии к устранению замечаний. В парке полностью перекладывают плитку, — рассказал Игорь Рудаков

Специалисты планируют устранить все недостатки до конца апреля.

Гарантийный ремонт плитке понадобился спустя несколько месяцев. К реконструкции парка Металлургов строители приступили в начале августа 2017 года.

На ремонт выделили средства из областного и городского бюджетов. Первый этап обошелся в 70 миллионов рублей, второй — в 58 миллионов. Смету для третьего этапа, который завершится в мае 2018 года, пока что корректируют.

Специалисты уже отреставрировали входные группы, оборудовали тротуары и дорожки, отремонтировали фонтан, танцплощадку и оформили детские площадки.