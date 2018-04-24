Ещё
В парке Металлургов полностью демонтировали новую плитку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парке Металлургов полностью демонтировали новую плитку 

63.ru 41 минуту назад
Фото: 63.ru
В Самаре подрядчик приступил к гарантийным работам в парке Металлургов. Специалисты полностью демонтировали плитку, уложенную полгода назад. Об этом сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.
До этого жители жаловались на некачественный ремонт парка, сравнивая новое покрытие на тротуарах со стиральной доской.
— Подрядчик приступил по гарантии к устранению замечаний. В парке полностью перекладывают плитку, — рассказал Игорь Рудаков.
Специалисты планируют устранить все недостатки до конца апреля.
Гарантийный ремонт плитке понадобился спустя несколько месяцев. К реконструкции парка Металлургов строители приступили в начале августа 2017 года.
На ремонт выделили средства из областного и городского бюджетов. Первый этап обошелся в 70 миллионов рублей, второй — в 58 миллионов. Смету для третьего этапа, который завершится в мае 2018 года, пока что корректируют.
Специалисты уже отреставрировали входные группы, оборудовали тротуары и дорожки, отремонтировали фонтан, танцплощадку и оформили детские площадки.
63.ru: последние новости
В Самаре «Ашан» оштрафовали на 100 тысяч рублей за тетрадки с логотипом FIFA «А вам слабо?»: в России начали продавать конструктор «Самара Арена» В Самаре временно ограничат движение трамваев на проспекте Ленина и Ново-Садовой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр399
Арестован главный экономист ЦБ73
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины31
Правительство Британии уличили во лжи26
Армения может уйти от России402
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение