Размер субсидий некоммерческим организациям в Подмосковье увеличен в два раза

Оксана Косарева. С 2018 года размер субсидий некоммерческим организациям увеличен до 20 миллионов рублей, сообщила министр культуры Московской области

В соответствии с постановлением правительства Московской области Министерство культуры Московской области объявляет очередной конкурс на предоставление субсидий НКО.

С 2014 по 2017 года на поддержку НКО из областного бюджета ежегодно выделялось 10 миллионов рублей. Начиная с этого года, размер субсидий увеличен в два раза и составляет 20 миллионов рублей

— Оксана Косарева.

Субсидии НКО могут направляться на финансирование расходов, связанных с созданием, организацией и проведением проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства, литературы и народного творчества, а также музейных выставочных проектов; проведением мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам; организацией выставок,

мастер-классов

и семинаров; реализацией проектов, направленных на патриотическое воспитание и здоровый образ жизни.

Для участия в конкурсе НКО желающие могут подать заявку в Министерство культуры Московской области до 1 июня 2018 года. Заявка должна содержать описание проекта, перечень мероприятий и положение об их проведении, обоснование финансового обеспечения, сведения о некоммерческой организации. Дополнительная информация размещена на официальном сайте Министерства культуры Московской области в разделе «Документы» — «Поддержка СОНКО».

В прошлом году победителем конкурса стало негосударственное образовательное учреждение

Свято-Троицкой

Сергиевой Лавры «Детский центр образования „Пересвет“, которое получило субсидию на проведение Международного

конкурса-фестиваля

декоративно-прикладного

творчества „Пасхальное яйцо 2017“. Также победителем стало и Станичное казачье общество Рузского муниципального района имени Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора , которое выиграло субсидию на проведение открытого фестиваля казачьей культуры „Станица“. Субсидию на организацию и проведение детского

культурно-исторического

лагеря имени Евпатия Коловрата в Зарайском районе Московской области получил Фонд развития Зарайского района и города Зарайска

В 2014 году участниками конкурса НКО на предоставление субсидий на реализацию проектов в сфере культуры на территории Подмосковья были 13 организаций. В 2017 году участниками конкурса стали уже 34 НКО. 20 из них по результатам конкурса получили поддержку в общей сложности 10 миллионов рублей. За три года в Подмосковье реализовали 70 социальных проектов.