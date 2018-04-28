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13 медработников получили субсидии по программе «Социальная ипотека» в Подмосковье
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13 медработников получили субсидии по программе «Социальная ипотека» в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В доме правительства Московской области 13 медицинским специалистам вручили свидетельства на получение жилищной субсидий в рамках программы «Социальная ипотека», передает в субботу корреспондент РИАМО.
«Я вас поздравляю с наступающими праздниками. Мы вам вручаем сертификаты, желаем, чтобы все у вас получилось, так как важно, чтобы было приятно идти на работу, а также возвращаться в хорошие комфортные условия», — сказал перед вручением министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.
Марков вручил свидетельства фельдшерам скорой медицинской помощи из Королевской и Ликино-Дулевской подстанций, рентгенолаборанту из Жуковской городской клинической больницы, врачу-психиатру из Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи.
Также свидетельства получили участковый врач-педиатр из Пушкинской районной больницы имени профессора Розанова, фтизиатр из Московской областной противотуберкулезного диспансера, анестезиологи-реаниматологи из родильного дома в Балашихе и Лыткаринской городской больницы, акушеры-гинекологи из Щелковского перинатального центра, а также хирург и уролог из Красногорской городской больницы, терапевт участковый из Химкинской центральной клинической больницы.
Кроме того, свидетельства на получение жилищной субсидий получат еще четыре медицинских специалиста, которые не смогли присутствовать на вручении в доме правительства Московской области.
«Я очень благодарю за предоставленную возможность работать в Московской области, поднимать здравоохранение и приобрести здесь с вашей помощью квартиру, большое вам спасибо», — сказала акушер-гинеколог Щелковского перинатального центра, родильного отделения Ольга Галкина.
Уролог Красногорской городской больницы Зелимхан Лечиев отметил, что программа «Социальная ипотека» предоставляет комфортное жилье рядом с любимой работой.
Уже третий год в Московской области успешно реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» в рамках государственной областной программы «Жилище», стартовавшая по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева в целях решения жилищной проблемы врачей, учителей, молодых ученых и молодых уникальных специалистов Подмосковья. За это время уже 786 высококвалифицированных специалистов Московской области получили возможность улучшить жилищные условия.
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