13 медработников получили субсидии по программе «Социальная ипотека» в Подмосковье

В доме правительства Московской области 13 медицинским специалистам вручили свидетельства на получение жилищной субсидий в рамках программы «Социальная ипотека», передает в субботу корреспондент РИАМО

Дмитрий Марков. «Я вас поздравляю с наступающими праздниками. Мы вам вручаем сертификаты, желаем, чтобы все у вас получилось, так как важно, чтобы было приятно идти на работу, а также возвращаться в хорошие комфортные условия», — сказал перед вручением министр здравоохранения Подмосковья

Марков вручил свидетельства фельдшерам скорой медицинской помощи из Королевской и Ликино-Дулевской подстанций, рентгенолаборанту из Жуковской городской клинической больницы, врачу-психиатру из Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи.

Также свидетельства получили участковый врач-педиатр из Пушкинской районной больницы имени профессора Розанова, фтизиатр из Московской областной противотуберкулезного диспансера, анестезиологи-реаниматологи из родильного дома в Балашихе и Лыткаринской городской больницы, акушеры-гинекологи из Щелковского перинатального центра, а также хирург и уролог из Красногорской городской больницы, терапевт участковый из Химкинской центральной клинической больницы.

Кроме того, свидетельства на получение жилищной субсидий получат еще четыре медицинских специалиста, которые не смогли присутствовать на вручении в доме правительства Московской области.

«Я очень благодарю за предоставленную возможность работать в Московской области, поднимать здравоохранение и приобрести здесь с вашей помощью квартиру, большое вам спасибо», — сказала акушер-гинеколог Щелковского перинатального центра, родильного отделения Ольга Галкина

Уролог Красногорской городской больницы Зелимхан Лечиев отметил, что программа «Социальная ипотека» предоставляет комфортное жилье рядом с любимой работой.