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В США впервые сделали полную пересадку пениса и мошонки
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В США впервые сделали полную пересадку пениса и мошонки
News.ru
45 минут назад
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Фото:
News.ru
Мужчине, потерявшему генеталии на войне, сделали первую в мире трансплантацию пениса и мошонки, передает
Sky News
.
Хирурги из Балтимора полностью восстановили тазовую область ветерана при помощи тканей умершего донора.
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