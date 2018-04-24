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В США впервые сделали полную пересадку пениса и мошонки
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В США впервые сделали полную пересадку пениса и мошонки 

News.ru 45 минут назад
Фото: News.ru
Мужчине, потерявшему генеталии на войне, сделали первую в мире трансплантацию пениса и мошонки, передает Sky News.
Хирурги из Балтимора полностью восстановили тазовую область ветерана при помощи тканей умершего донора.
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