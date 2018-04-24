Дачные автобусы начнут возить зеленоградцев с 1 мая

Зеленоградский автокомбинат запускает автобусные маршруты до деревень Холмы и Соколово.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 1 мая начнут курсировать автобусы по двум сезонным маршрутам. В летний период и до 31 октября они будут возить горожан в деревни Холмы и Соколово.

Автобус №408 до деревни Холмы будет отправляться от остановки «Березка» в 19.00 по пятницам и в 9.05 и 19.00 по выходным дням. График работы автобусного маршрута №403 «Крюково — деревня Соколово» в будни и выходные одинаковый: отправление от станции Крюково в 7.30 (до дер. Полежайки), 10.00, 13.00, 16.20, 18.20 (до дер. Полежайки).