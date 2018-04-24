Геологоразведочный университет открыл канал на YouTube

Начал свою регулярную работу канал Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе

Инициативная группа студентов университета Обручевского района в тесном партнерстве с отделом по связям с общественностью создали новый канал. Представитель инициативной группы создания «Первого геологоразведочного» Янина Григорян отметила: «Наша основная задача — развитие. Мы хотим освещать события и мероприятия, при этом привлекая внимание максимального количества людей. Мы подумали, что создание контента на платформе „YouTube“ будет первым шагом к достижению наших целей».