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Геологоразведочный университет открыл канал на YouTube
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Геологоразведочный университет открыл канал на YouTube 

Обручевский меридиан 47 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Начал свою регулярную работу канал Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.
Инициативная группа студентов университета Обручевского района в тесном партнерстве с отделом по связям с общественностью создали новый канал. Представитель инициативной группы создания «Первого геологоразведочного» Янина Григорян отметила: «Наша основная задача — развитие. Мы хотим освещать события и мероприятия, при этом привлекая внимание максимального количества людей. Мы подумали, что создание контента на платформе „YouTube“ будет первым шагом к достижению наших целей».
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