Красовский и Собчак поссорились из-за денег

Известный в некоторых кругах Антон Красовский — просто находка для секты «свидетелей фальсификации выборов». Журналист — либерал, открытый гей и вич-положительный, иными словами носитель почти всех современных западных ценностей. Неудивительно поэтому, что он сразу же присоединился к табору Ксении Собчак , как только она засобиралась в президенты. Тогда многие профессиональные борцы с режимом поняли, что работать с Ксенией Анатольевной безопасно и, может быть, прибыльно.

Правда, такое сотрудничество Красовского и Собчак ради исправления «этой недемократической России » длилось недолго. Красовский отчего-то хлопнул дверью, оговорившись, что он свою часть работы выполнил и что они с Ксенией остаются партнерами.

Нам в принципе можно было и не вспоминать о таком мелком эпизоде, если бы не свежие признания Красовского, сделанные им на волнах одной продвинутой радиостанции. Оказывается, журналист затаил на свою боевую либеральную подругу вполне материальную обиду.

Действительно, в книжных магазинах, если поискать по подсобкам и складам, можно найти предвыборный многостраничный опус с очень сложным титулом: «Ксения Собчак: Собчак против всех. При участии Антона Красовского». Тот самый случай, когда само название интригует сильнее, чем содержание.

Так вот, выяснилось со слов самого Красовского, что все в той книге, до последних точек и запятых, написано им. И, как автор, он надеялся на достойный гонорар. Тем более, что в предвыборном фонде Собчак уже были сотни миллионов полновесных рублей. Да и сама она дама отнюдь не бедная.

Но вот незадача. Расстроенный и, видимо, окончательно разочарованный в силе либеральных проповедей Красовский не получил ни копейки ни от самой «авторши», ни от издательства. Ну, позиция издательства понятна — такие книги издаются не для продажи или просто чтения, а для самого факта престижного издания. С витрины эти фолианты плавно перетекают на переработку. Поскольку даже на книжных развалах их никто и за червонец не купит. А потому издательство, видимо, изначально ничего платить не собиралось.