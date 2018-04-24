Дипломатические переговоры являются единственным правильным путем к предотвращению конфликтов — председатель ГА ООН

ООН , 24 апреля / Синьхуа / — ООН должна стать очагом мультилатерализма, и дипломатические переговоры являются единственным верным путем предотвращения конфликтов. Об этом на днях заявил председатель 72-й сессии ГА ООН Мирослав Лайчак в интервью корр. Синьхуа. Он также отметил, что Китай является важной силой поддержания мира на планете.

М. Лайчак будет председательствовать на заседании ООН высокого уровня по миростроительству и сохранению мира, которое состоится 24-25 апреля. Накануне встречи в интервью корр. Синьхуа он отметил, что ООН должна стать очагом мультилатерализма. «Первым делом следует обстоятельно обсуждать в ООН все позиции по каждому из ключевых вопросов, а не предпринимать скоропалительные действия, которые ведут к конфликтам и конфронтации», — заявил он.

М. Лайчак сообщил, что ООН надеется на укрепление мультилатерализма, активизацию разработки соответствующих правил и институционального строительства, чтобы создать равноправную для всех стран, как больших, так и малых, систему. Ведь это — единственно верный путь предотвращения конфликтов.

Он возлагает большие надежды на предстоящее заседание, сообщив, что на нем будет обсужден вопрос предотвращения конфликтов, которому он уделяет повышенное внимание.

По словам М. Лайчака, нынешний мир не является безопасным и стабильным, и, к сожалению, люди не обращают большого внимания на предотвращение конфликтов, а начинают урегулирование уже после их возникновения.

По его мнению, важнейшая миссия дипломатии — предотвращение конфликтов. Как только появляются разногласия, люди должны садиться за стол переговоров.