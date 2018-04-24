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Nvidia представила искусственный интеллект для восстановления фотографий
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Nvidia представила искусственный интеллект для восстановления фотографий 

RB.ru 52 минуты назад
Разработанный метод получил название «подрисовывание изображения» и по принципу работы похож на «автоматическую заливку с учетом содержимого» (Content-Aware Autofill), которая содержится в Photoshop.
Алгоритм нейронной сети от Nvidia способен обрабатывать области различных форм и размеров, понимать контекст фотографии или картинки, и самостоятельно изменять его, восстанавливая удаленную часть на основе фона изображения.
В компании рассказали, что обучили нейронную сеть, используя более 55 тысяч фотошаблонов. Для этого они специально удаляли некоторые детали исходных изображениq, показывали алгоритму вырезанный фрагмент и его первоначальную форму, чтобы обучить его, как надо восстанавливать недостающие элементы.
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