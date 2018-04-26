Нейросеть NVIDIA вернет недостающую деталь на фотографию

Команда инженеров NVIDIA под руководством Гуйлинь Лю разработала алгоритм глубокого обучения, который способен исправить поврежденное изображение, дорисовав ему утраченную деталь. Нейросеть может как заполнить образовавшие на фотографии пустоты, так и стереть «лишнее» — например, водяной знак.

Новая система, построенная на основе искусственного интеллекта, не похожа на ИИ-технологию Adobe, которая заимствует контекст у соседних пикселей. Алгоритмы NVIDIA анализирует контекст всей картинки, пробуют угадать, что могло находиться в удаленных фрагментах, и видоизменяют её таким образом, чтобы результат максимально точно вписывался в оригинал.

Алгоритмы работают с областями разных форм и размеров. К примеру, если ИИ NVIDIA распознает, что на портрете отсутствует глаз, он сможет «вставить» другой, даже если пиксели в области лица были полностью утрачены. Как можно убедиться на видео, результат получается очень реалистичным.

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Когда технология будет доработана, она позволит восстановить поврежденный снимок за пару минут. Для сравнения, у опытного фотографа на реконструкцию изображения может уйти несколько дней. Также ученые NVIDIA рассчитывают применить новую технологию для масштабирования изображений без потери качества.