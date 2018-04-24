Две области Украины рискуют быть затопленными 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится затопление заводей с превышением опасных отметок 24-25 апреля.
«Возможно нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов) в Черниговской и Сумской областях», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Сумской области весенним половодьем была подтоплена почти половина города Ахтырка. В Чернигове подтопленными оказались 90 домохозяйств, в том числе 5 жилых домов. Также паводок начался в двух районах Луганской области.