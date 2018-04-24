За какие заслуги Миллерово может получить статус города воинской доблести?

По какой причине Миллерово может получить статус города воинской доблести?

Дипломы о присвоении почётного статуса территорий воинской доблести в канун Дня Победы получат Миллерово и два оборонительных рубежа в Тарасовском и Шолоховском (Вёшенском) районах.

Как отмечается в пояснительных документах, защитники Миллерово проявили героизм как в 1918 году, отражая натиск войск кайзеровской Германии , так и в годы Великой Отечественной войны. Территория Шолохов­ского (Вёшенского) района во время Великой Отечественной войны стала единственной на Дону , куда не удалось прорваться врагу.

Именно отсюда, с Еланского плацдарма, был нанесён один из ударов по 6-й армии Паулюса, создавших вокруг неё кольцо окружения. Кровопролитные бои велись в 1942-1943 годах на территории Тарасовского района.

За проявленный здесь героизм 15 человек получили звание Героя Советского Союза.