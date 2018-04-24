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За какие заслуги Миллерово может получить статус города воинской доблести?
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За какие заслуги Миллерово может получить статус города воинской доблести? 

АиФ Ростов 55 минут назад
Фото: АиФ Ростов
По какой причине Миллерово может получить статус города воинской доблести?
Дипломы о присвоении почётного статуса территорий воинской доблести в канун Дня Победы получат Миллерово и два оборонительных рубежа в Тарасовском и Шолоховском (Вёшенском) районах.
Как отмечается в пояснительных документах, защитники Миллерово проявили героизм как в 1918 году, отражая натиск войск кайзеровской Германии, так и в годы Великой Отечественной войны. Территория Шолохов­ского (Вёшенского) района во время Великой Отечественной войны стала единственной на Дону, куда не удалось прорваться врагу.
Именно отсюда, с Еланского плацдарма, был нанесён один из ударов по 6-й армии Паулюса, создавших вокруг неё кольцо окружения. Кровопролитные бои велись в 1942-1943 годах на территории Тарасовского района.
За проявленный здесь героизм 15 человек получили звание Героя Советского Союза.
Напомним, что первым городом воинской доблести в Ростовской области в мае 2017 года стал Азов, населённым пунктом воинской доблести — станица Тацинская, а рубежом воинской доблести — линия Миус-фронта на западе региона.
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