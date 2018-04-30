Ещё
Первый парад кадетского движения пройдет на Центральной площади в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый парад кадетского движения пройдет на Центральной площади в Ижевске 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Центральной площади пройдет первый парад кадетского движения. Мероприятие состоится в пятницу, 4 мая, в 15:00, сообщили в пресс-службе администрации города.
На параде выступят 2 тыс. кадетов, включая школьников, воспитанников детских садов и ветеранов.
В Ижевске кадетское движение образовалось еще 20 лет назад. На протяжении этого времени кадеты завоевали множество престижных наград. Неоднократно становились победителями и призерами международных и всероссийских слётов, патриотических сборов и соревнований. В том числе, всероссийского слета «Виват, кадет!» и военно-спортивных игр «Кадеты Отечества».
На данный момент в 18 ижевских школах насчитывается более 70 кадетских классов различной направленности: общевойсковой подготовки, летного и пограничного профилей, казачьи классы и классы МЧС.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей Легкоатлетический пробег «Ижевск – Минск» в честь Дня Победы стартует 4 мая В цирке Удмуртии сменился директор
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России350
Макрон рассказал Путину о поездке в США75
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны11
Киев идет на войну: АТО подошла к концу75
США только сейчас заметили проблему Украины171
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение