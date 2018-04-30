Первый парад кадетского движения пройдет на Центральной площади в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске на Центральной площади пройдет первый парад кадетского движения. Мероприятие состоится в пятницу, 4 мая, в 15:00, сообщили в пресс-службе администрации города.

На параде выступят 2 тыс. кадетов, включая школьников, воспитанников детских садов и ветеранов.

В Ижевске кадетское движение образовалось еще 20 лет назад. На протяжении этого времени кадеты завоевали множество престижных наград. Неоднократно становились победителями и призерами международных и всероссийских слётов, патриотических сборов и соревнований. В том числе, всероссийского слета «Виват, кадет!» и военно-спортивных игр «Кадеты Отечества».