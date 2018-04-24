Ещё
Движение по двум улицам ограничили в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение по двум улицам ограничили в Ижевске 

ИА «Сусанин» 59 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Движение по двум улицам ограничили в Ижевске. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте городских властей.
В документе речь идет об улицах Цветочной и Салютовской.
«Временно ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного по улицам Цветочной, Салютовской до окончания мероприятий по приведению в нормативное состояние», — говорится в распоряжении, подписанном первым замглавы администрации Ижевска Сергеем Задорожным.
На указанных улицах будут установлены предупреждающие знаки.
ИА «Сусанин»: последние новости
Исчезающая архитектура Ижевска В Удмуртии появились новые правила о детском отдыхе и безопасности на воде Бывший начальник УФСКН по Удмуртии возглавил «Ространснадзор» в Томской области
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр423
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины88
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ74
Армения может уйти от России423
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение