Ижевск. Удмуртия. Движение по двум улицам ограничили в Ижевске. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте городских властей.
В документе речь идет об улицах Цветочной и Салютовской.
«Временно ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного по улицам Цветочной, Салютовской до окончания мероприятий по приведению в нормативное состояние», — говорится в распоряжении, подписанном первым замглавы администрации Ижевска Сергеем Задорожным.
На указанных улицах будут установлены предупреждающие знаки.