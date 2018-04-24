Два нелегальных казино закрыли во Владикавказе

Полиция Владикавказа закрыла два подпольных казино, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-А.

Борьба с нелегальным игорным бизнесом идёт в Северной Осетии круглосуточно. За выходные полицейским удалось обнаружить и ликвидировать два подпольных клуба. Один из них скрывался под вывеской «Продукты», что не мешало азартным горожанам посещать заведение.

Во время обысков в компьютерных игровых клубах полиция изъяла 11 мониторов и системных блоков, с которых предположительно велась незаконная игровая деятельность. Конфискованное оборудование отправили на экспертизу в республиканский криминалистический центр.