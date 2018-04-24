От Чумбаровки до Гидролизного: где сегодня похолодает в квартирах

В администрации Архангельска предупреждают, сегодня с 09:00 до 17:00 ограничат теплоснабжение из-за ремонтных работ. В список попали следующие адреса:

пр. Ломоносова, 65, 65/1, 67/1;

наб. Северной Двины, 32/6, 32/10, 32/12, 36;

ул. Выучейского, 14, 16;

пр. Чумбарова-Лучинского, 2;

проезд Бадигина, 17;

поселок Гидролизного завода.

В некоторых домах возникнут проблемы с горячей и холодной водой, но ситуация разрешится до конца рабочего дня:

пр. Троицкий, 18, 20, 23, 21, 52/1, 52;

ул. Поморская, 2, 5, 7, 9, 10, 14;

ул. Урицкого, 50, 52;

пр. Обводный Канал, 4;

ул. Воронина, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 35, 35/1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4;

ул. Магистральная, 41;

ул. Адмиралтейская, 2;

ул. Георгия Иванова, 12/ 2 (в/р);

ул. Советская, 7/2, 7/3;

ул. Закемовского, 25 (водоразбор);

ул. Закемовского, 20, 44;

ул. Розмыслова, 4;

Банный 2-й переулок, 4, 8;

ул. Сибирякова, 6, 12, 14, 11, 15, 21, 24 (водоразбор), 32, 34;

ул. Валявкина, 38, 31, 33, 37, 30;

ул. Таймырская, 10.

Горячая вода будет отсутствовать в домах по ул. Комсомольской, 41, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 45/1 и пр. Ломоносова, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 286/1 с 9 до 17 часов, а холодная вода отключается на этот же период на ул. Гайдара, 30, 32.

С 12 до 15:00 в поселке Зеленец не будет света, а до 17:00 — на ул. Советской, 19, 19/1, 21; ул. Терехина, 6/1, 6/2; ул. Советской, 21 (магазин); ул. Терехина, 5 (торг. павильон); ул. Р. Люксембург, 66, 68, 70; ул. Котласской, 10, 12, 14, 16; ул. Северодвинской, 67, 69.