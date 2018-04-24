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Александр Бречалов назначил трех министров
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Александр Бречалов назначил трех министров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Удмуртской Республики подписал указ о назначении новых членов правительства. В соответствии с документом, который опубликован на сайте кабмина региона, Наталья Гольцова займет пост министра по физической культуре, спорту и молодежной политике, Ольга Абрамова назначена министром сельского хояйства и продовольствия, а Денис Удалов — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.
Напомним, чновники работалис приставкой «и.о», так как в апрее 2017 года Бречалов подписал указ об оставке кабинета министров.
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