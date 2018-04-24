Ещё
Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере защиты прав потребителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере защиты прав потребителей 

Sputnik Таджикистан 59 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 24 апр — Sputnik. Федерация обществ по защите прав потребителей Узбекистана и Союз потребителей Таджикистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает Sputnik Узбекистан.
Документ был подписан в рамках визита узбекской делегации в Таджикистан. Он предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества структур, разработку совместных проектов, организацию симпозиумов, научных конференций, обмен экспертами в целях повышения квалификации специалистов двух стран.
В рамках деловых встреч стороны также поделились своим опытом, методами работы, подняли ряд актуальных вопросов для развития сотрудничества двух стран, а также представили презентации касательно деятельности двух аналогичных организаций.
"Сотрудничество с зарубежными коллегами послужит расширению возможностей, внедрению в практику инновационных методов работы. Сегодня федерацией установлены широкие партнерские связи с десятком аналогичных организаций разных стран. В результате тесного сотрудничества разработаны и реализуются всевозможные проекты, совершенствуется практическая методическая деятельность, налажены постоянный обмен опытом, повышение квалификации сотрудников", — отметил председатель Федерации обществ защиты прав потребителей Узбекистана Жахонгир Саримсоков.
Выступивший в ходе встречи исполнительный директор Союза потребителей Таджикистана Илхом Абидов особо подчеркнул, что на таджикской земле искренне рады встречать узбекских партнеров, и выразил готовность к налаживанию сотрудничества по всем направлениям.
Ранее сообщалось, что бизнесмены Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения на 104 миллиона долларов.
Форум прошел в Самарканде в минувшие выходные. «На форуме, основная цель которого — налаживание отношений между предпринимателями и производителями продукции…приняли участие более 200 предпринимателей двух стран, были подписаны соглашения о взаимной поставке товаров и услуг на сумму 104 миллиона долларов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Делегацию Согдийской области, состоявшую из 127 человек — бизнесменов, деятелей культуры и искусства, и спортсменов — игроков футбольной команды «Худжанд» — возглавил председатель области Раджаббой Ахмадзода. Представителей Согдийской области на КПП «Джартеппа» встретили глава Самаркандской области Туробджон Джурае и жители приграничного района.
Предприниматели изучили инвестиционные возможности Согдийской и Самаркандской областей. В рамках бизнес-форума была также организована выставка-ярмарка промышленных товаров двух областей.
В частности, самаркандские производители заключили 87 договоров об экспорте сельскохозяйственной и продовольственной продукции, текстиля, стройматериалов, предметов быта, других товаров и услуг. Свыше 10 туристических фирм договорились об организации экскурсий граждан Таджикистана в Узбекистан.
Sputnik Таджикистан: последние новости
В России снизилось число преступлений против мигрантов из Центральной Азии Виловатых: в Великобритании растет число преступлений в отношении мигрантов Стариков: Западу трудно смириться с возникновением многополярного мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр423
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины88
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ74
Армения может уйти от России423
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение