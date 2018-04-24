Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере защиты прав потребителей

ДУШАНБЕ, 24 апр — Sputnik . Федерация обществ по защите прав потребителей Узбекистана и Союз потребителей Таджикистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает Sputnik Узбекистан.

Документ был подписан в рамках визита узбекской делегации в Таджикистан. Он предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества структур, разработку совместных проектов, организацию симпозиумов, научных конференций, обмен экспертами в целях повышения квалификации специалистов двух стран.

В рамках деловых встреч стороны также поделились своим опытом, методами работы, подняли ряд актуальных вопросов для развития сотрудничества двух стран, а также представили презентации касательно деятельности двух аналогичных организаций.

"Сотрудничество с зарубежными коллегами послужит расширению возможностей, внедрению в практику инновационных методов работы. Сегодня федерацией установлены широкие партнерские связи с десятком аналогичных организаций разных стран. В результате тесного сотрудничества разработаны и реализуются всевозможные проекты, совершенствуется практическая методическая деятельность, налажены постоянный обмен опытом, повышение квалификации сотрудников", — отметил председатель Федерации обществ защиты прав потребителей Узбекистана Жахонгир Саримсоков.

Выступивший в ходе встречи исполнительный директор Союза потребителей Таджикистана Илхом Абидов особо подчеркнул, что на таджикской земле искренне рады встречать узбекских партнеров, и выразил готовность к налаживанию сотрудничества по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что бизнесмены Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения на 104 миллиона долларов.

Форум прошел в Самарканде в минувшие выходные. «На форуме, основная цель которого — налаживание отношений между предпринимателями и производителями продукции…приняли участие более 200 предпринимателей двух стран, были подписаны соглашения о взаимной поставке товаров и услуг на сумму 104 миллиона долларов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Делегацию Согдийской области, состоявшую из 127 человек — бизнесменов, деятелей культуры и искусства, и спортсменов — игроков футбольной команды «Худжанд» — возглавил председатель области Раджаббой Ахмадзода. Представителей Согдийской области на КПП «Джартеппа» встретили глава Самаркандской области Туробджон Джурае и жители приграничного района.

Предприниматели изучили инвестиционные возможности Согдийской и Самаркандской областей. В рамках бизнес-форума была также организована выставка-ярмарка промышленных товаров двух областей.

В частности, самаркандские производители заключили 87 договоров об экспорте сельскохозяйственной и продовольственной продукции, текстиля, стройматериалов, предметов быта, других товаров и услуг. Свыше 10 туристических фирм договорились об организации экскурсий граждан Таджикистана в Узбекистан.