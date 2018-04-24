Ещё
Суд решил, что ТЦ «Авокадо» можно открывать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд решил, что ТЦ «Авокадо» можно открывать 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Суд постановил, что ТЦ «Авокадо» в Давыдовском можно открыть, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, его закрыли на прошлой неделе — проверяющие сочли, что в ТЦ не обеспечена противопожарная безопасность.
После этого прокуратура подала иск в суд. Его должны рассмотреть в начале мая. При этом ведомство потребовало закрыть ТЦ еще до рассмотрения этого иска — в качестве обеспечительной меры.
По закону это возможно, и суд принял решение временно закрыть «Авокадо».
Как нам удалось выяснить, владельцы ТЦ приняли все меры, чтобы ликвидировать нарушения. И обратились в суд с доказательствами того, что здание «Авокадо» привели в соответствии с требованиями.
Накануне Свердловский суд принял решение: «Авокадо» пока можно открыть.
«Нарушения, о которых шла речь, были устранены, поэтому суд принял такое решение», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе Свердовского суда.
Отметим, что окончательно судьба ТЦ будет решаться 3 мая — именно тогда в суде будет рассматриваться иск прокуратуры к владельцам «Авокадо». Пока, во всяком случае, прокуратура его не отзывала.
Kostroma.Today: последние новости
Главным казаком Костромской области стал глава администрации Ограждение аллеи на проспекте Мира отремонтируют за 4,5 миллиона Костромскими судебными приставами пока руководит новый человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр423
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины88
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ74
Армения может уйти от России423
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение