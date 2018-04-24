Суд решил, что ТЦ «Авокадо» можно открывать

Суд постановил, что ТЦ «Авокадо» в Давыдовском можно открыть, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, его закрыли на прошлой неделе — проверяющие сочли, что в ТЦ не обеспечена противопожарная безопасность.

После этого прокуратура подала иск в суд. Его должны рассмотреть в начале мая. При этом ведомство потребовало закрыть ТЦ еще до рассмотрения этого иска — в качестве обеспечительной меры.

По закону это возможно, и суд принял решение временно закрыть «Авокадо».

Как нам удалось выяснить, владельцы ТЦ приняли все меры, чтобы ликвидировать нарушения. И обратились в суд с доказательствами того, что здание «Авокадо» привели в соответствии с требованиями.

Накануне Свердловский суд принял решение: «Авокадо» пока можно открыть.

«Нарушения, о которых шла речь, были устранены, поэтому суд принял такое решение», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе Свердовского суда.

Отметим, что окончательно судьба ТЦ будет решаться 3 мая — именно тогда в суде будет рассматриваться иск прокуратуры к владельцам «Авокадо». Пока, во всяком случае, прокуратура его не отзывала.