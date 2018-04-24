Цена на нефть Brent превысила $75 впервые с 2014 года 

Цена на нефть марки Brent торговалась выше 75 долларов за баррель, это произошло впервые с 26 ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.23 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,34% — до 75,04 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,83%, до 68,97 доллара за баррель.
Аналитики отмечают, что цена на нефть росла на новостях об обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Так СМИ сообщали о том, что глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть в стране группировки «Ансар Алла» (хуситы) Салех ас-Саммад был убит в ходе воздушного налета ВВС Саудовской Аравии.