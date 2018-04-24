Цена на нефть Brent превысила $75 впервые с 2014 года

Цена на нефть марки Brent торговалась выше 75 долларов за баррель, это произошло впервые с 26 ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.23 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,34% — до 75,04 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,83%, до 68,97 доллара за баррель.