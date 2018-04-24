В Новосибирской области насчитали полторы сотни долгожителей старше 100 лет

Новосибирской области пересчитали пенсионеров, которым исполнилось больше ста лет: в большинстве случаев до такого преклонного возраста доживают женщины.

«На сегодняшний день в Новосибирской области проживают 150 граждан в возрасте 100 лет и старше. Три четверти из них — это женщины. Самым же старейшим жителям области исполнилось по 106 лет», — рассказали 24 апреля в пресс-центре Отделения ПФР по Новосибирской области.

Корреспонденту НГС в Пенсионном фонде уточнили, что, в частности, в Новосибирске зарегистрировано два 106-летних пенсионера. Это мужчина и женщина, которые родились в 1911 году.

В целом в Новосибирской области насчитывается больше 92,6 тысяч пенсионеров старше 80 лет — за последний год их число увеличилось на 7%.

В ОПФР пояснили, что люди этого возраста получают повышенную пенсию. Так происходит, потому что с 80 лет в два раза увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.

«Общеустановленная фиксированная выплата составляет 4982,90 рубля, а при достижении 80 лет — 9965,80 рубля», — уточнили в пресс-центре, добавив, что перерасчёт специалисты Пенсионного фонда делают автоматически — писать заявления для этого не нужно.

Ранее аналитики подсчитали ожидаемую продолжительность жизни в Новосибирской области. Это цифра показывает, сколько в среднем может прожить новорождённый новосибирец, если уровень смертности в каждом его возрасте останется таким же, как сегодня.