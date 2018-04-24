На улице Коллонтай петербуржцев напугала большая змея

На улице Коллонтай в Невском районе петербуржцы испугались большой змеи яркой окраски.

Инцидент произошел в понедельник, 23 апреля, около полудня. Историю в социальных сетях рассказал Антон Палагин. Его жена и младшая дочь пошли в лабораторию «Инвитро», чтобы сдать анализы. На выходе из медицинского учреждения они услышали, как что-то ударило по козырьку и упало на крыльцо. Женщина увидела перед собой большую змею тропических расцветок.

«Но самое интересное было дальше: администратор лаборатории позвонила по телефону 112, которые сказали ей: «А чего Вы нам звоните…» а дальше началась бесконечная череда отфутболиваний по разным инстанциям», — пишет Антон Палагин.

Наконец-то к зданию приехали сотрудники МЧС . Уже через пять минут они освободили проход.

«А есть вопрос к службе 112 — по их мнению, змея толщиной в мужскую руку на тротуаре возле жилого комплекса — недостаточно экстренная ситуация, чтобы на неё реагировать?», — возмущен петербуржец.

К счастью, все закончилось благополучно. В инциденте со змеей никто не пострадал.