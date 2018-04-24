Париж надеется на откровенный разговор с США о Сирии, Иране и КНДР

ПАРИЖ, 24 апреля. / ТАСС /. Франция рассчитывает на откровенный разговор с США в ходе начавшегося визита президента республики Эмманюэля Макрона в Вашингтон. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Cnews госсекретарь, официальный представитель правительства страны Бенжамин Гриво. "Мы считаем этот визит очень важным, — заявил он. — Надеемся на откровенный франко-американский диалог по таким вопросам, как сирийский кризис, договор по ядерной программе с Ираном , ситуация на Корейском полуострове и, конечно же, торговые отношения". Гриво отметил, что «в этой дискуссии нет победивших или проигравших, но каждая из сторон защищает свои интересы».