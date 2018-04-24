КНР продлевает санкции на ввоз целлюлозы из США, Бразилии и Канады 

Китайские власти опубликовали официальное заявление, в котором подтверждается продление действия пошлин на целлюлозу, поставляемую компаниями из США, Канады и Бразилии. Ранее сообщалось, что в ходе проверки ввоза целлюлозы из этих стран был зафиксирован факт реализации продукции по специально заниженным ценам. В результате примененного демпинга был нанесен существенный ущерб китайским комбинатам, выпускающим целлюлозу.
Вместе с тем, власти КНР подчеркивают, что компании, попавшие под санкции, имеют право оспорить это решение. Если Народный суд Китая примет решение в пользу компании-поставщика, то пошлины могут быть пересмотрены.