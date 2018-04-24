В поселении Сосенское построят котельную мощностью 420 МВт

Сергей Кузнецов. В поселении Сосенское ТиНАО планируют построить отопительную котельную мощностью 420 МВт для теплоснабжения социальных объектов и жилых домов, расположенных вблизи деревни Саларьево, рассказал главный архитектор Москвы

«Как ранее отметил мэр Сергей Собянин , энергетическая система столицы должна работать бесперебойно круглогодично. Для этого мы продолжаем развивать соответствующую инфраструктуру. Новая автоматизированная котельная в поселении Сосенское предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения близлежащей застройки», — пояснил Сергей Кузнецов.

Котельная появится по адресу: деревня Николо-Хованское, участок 96/1. Здание будет иметь один этаж и чердак и с двумя уровнями. Его общая площадь составит порядка 3 тысяч квадратных метров.

Все внутренние помещения будут отвечать повышенным нормам пожаробезопасности защищены от коррозии, на трубы установят шумоглушители. Снаружи здание будет выполнено в классических цветах — черном и белом. На территории также предусмотрена парковка на 10 машиномест.