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В поселении Сосенское построят котельную мощностью 420 МВт
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В поселении Сосенское построят котельную мощностью 420 МВт 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 57 минут назад
Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
В поселении Сосенское ТиНАО планируют построить отопительную котельную мощностью 420 МВт для теплоснабжения социальных объектов и жилых домов, расположенных вблизи деревни Саларьево, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, энергетическая система столицы должна работать бесперебойно круглогодично. Для этого мы продолжаем развивать соответствующую инфраструктуру. Новая автоматизированная котельная в поселении Сосенское предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения близлежащей застройки», — пояснил Сергей Кузнецов.
Котельная появится по адресу: деревня Николо-Хованское, участок 96/1. Здание будет иметь один этаж и чердак и с двумя уровнями. Его общая площадь составит порядка 3 тысяч квадратных метров.
Все внутренние помещения будут отвечать повышенным нормам пожаробезопасности защищены от коррозии, на трубы установят шумоглушители. Снаружи здание будет выполнено в классических цветах — черном и белом. На территории также предусмотрена парковка на 10 машиномест.
Проектировщик — ООО «Энергоформ». Заказчик — ПАО «Группа компаний ПИК».
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