В «РН-Пурнефтегазе» завершился первый этап конкурса «Лучший по профессии-2018»

В ООО «РН-Пурнефтегаз» завершился первый этап корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии-2018». Его участниками стали более 400 человек.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, чтобы максимально охватить вахтовых работников, проверку теоретических знаний в 13 номинациях пришлось проводить дважды. Набравшие наибольшее количество баллов прошли во второй этап, где им предстоит выполнить не только теоретические, но и практические задания.

Конкурс, прежде всего, направлен на повышение престижа рабочих профессий, поэтому 11 из 13 номинаций относятся к рабочим специальностям. В этом году в профессиональных состязаниях участвует большое количество молодых специалистов. Выпускники вузов начинают трудовую деятельность в «РН-Пурнефтегазе» с рабочих специальностей — это незыблемая традиция. Ведь чтобы стать настоящим профессионалом, нужно знать все нюансы специальности, начиная с азов.