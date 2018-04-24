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В «РН-Пурнефтегазе» завершился первый этап конкурса «Лучший по профессии-2018»
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В «РН-Пурнефтегазе» завершился первый этап конкурса «Лучший по профессии-2018» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В ООО «РН-Пурнефтегаз» завершился первый этап корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии-2018». Его участниками стали более 400 человек.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, чтобы максимально охватить вахтовых работников, проверку теоретических знаний в 13 номинациях пришлось проводить дважды. Набравшие наибольшее количество баллов прошли во второй этап, где им предстоит выполнить не только теоретические, но и практические задания.
Конкурс, прежде всего, направлен на повышение престижа рабочих профессий, поэтому 11 из 13 номинаций относятся к рабочим специальностям. В этом году в профессиональных состязаниях участвует большое количество молодых специалистов. Выпускники вузов начинают трудовую деятельность в «РН-Пурнефтегазе» с рабочих специальностей — это незыблемая традиция. Ведь чтобы стать настоящим профессионалом, нужно знать все нюансы специальности, начиная с азов.
Победители второго этапа представят «РН–Пурнефтегаз» в финале конкурса профессионального мастерства, который пройдет в начале октября в Краснодаре. В столице Кубани сразятся лучшие специалисты из всех дочерних предприятий "Роснефти".
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