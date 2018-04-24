Суд в США отобрал у павиана авторское право на фотографии

Девятый окружной апелляционный суд США вынес вердикт, что обезьяна, сделавшая в 2011 году селфи отобранной у фотографа камерой, не имеет прав на снимки. Об этом сообщает американское издание Huffington Post.

Ранее организация «Люди за этичное отношение к животным» (PETA) подали иск к фотографу Дэвиду Слейтеру, на чью камеру павиан делал снимки.

Обезьяна, будучи животным, а не человеком, не имеет законного статуса в рамках закона об авторском праве — такое решение принял суд.

В 2011 году Слейтер был в Индонезии , в заповеднике на острове Сулавеси. Несколько дней он провел рядом со стаей обезьян, чтобы те привыкли к нему, а затем стал устанавливать фотооборудование, чтобы провести профессиональную съемку. В это время хохлатый павиан по имени Наруто схватил камеру и стал бегать с ней, попутно делая снимки. В числе прочего он сделал и автопортрет (селфи), который вышел настолько удачным и четким, что обошел весь мир.

Позднее селфи павиана стало распространяться по интернету и попало на один из фотохостингов. Когда Слейтер предъявил свои права на снимок и потребовал убрать его, хостинг отказал ему, заявив, что не он сделал этот портрет. Хостинг поддержали многие эксперты в области авторского права, в том числе WikiMedia, заявившая, что этот снимок — общественное достояние.

Слейтер ответил на это, что он специально оставил камеру без присмотра, чтобы обезьяны взяли ее и, возможно, сделали несколько снимков. То есть идея снимка принадлежала, по его словам, фотографу, равно как и права на сам снимок.

Бюро охраны авторских прав США вынесло решение, что работы, выполненные животными, растениями, насекомыми и тд не могут быть защищены авторским правом.

Не согласившаяся с таким вердиктом PETA в 2015 году подала иск, требуя дать ей право управлять авторскими правами хохлатого павиана Наруто, однако потерпели неудачу.

В противном случае, если бы суд признал право животных и другой живой природы на авторские права, можно было бы ожидать вала самых необычных исков, которые в итоге довели бы до абсурда всю систему авторского права.