Суд США запретил животным претендовать на авторство селфи

Поставлена точка в деле об авторстве обезьян на селфи. Девятый окружной апелляционный суд США отклонил иск организации «Люди за этичное отношение к животным» (PETA) к фотографу Дэвиду Слейтеру, на фотоаппарат которого животное сфотографировало себя на индонезийском острове Сулавеси. «Мы пришли к выводу, что эта обезьяна — как и все животные, не будучи людьми, — не имеют законного статуса в рамках закона об авторском праве», — приводит «Интерфакс» позицию суда.

Court Refuses to Toss Lawsuit Between Monkey and Photographer Photographer David Slater’s legal nightmare surrounding that monkey selfie snapped in 2011 isn’t over. A US court has decided not to toss the copyright lawsuit filed agai… https://t.co/SycbtyWRyw #photo #photography pic.twitter.com/BBV6TrviUF

В сентябре 2017 года сообщалось, что Слейтер достиг мирового соглашения с PETA и после двух лет судебных тяжб защитил свои права на авторство фотографии, которую сделала обезьяна, но, должен жертвовать четверть возможных доходов в пользу обезьян. Однако Девятый окружной апелляционный суд США решил довести рассмотрение иска до конца.

Поводом для разбирательств стали последствия курьезного случая, произошедшего в 2011 году во время поездки Слейтера в Индонезию . Британец вместе с местным гидом три дня изучал повадки диких обезьян в заповеднике до тех пор, пока колония животных не привыкла к нему. Когда он занялся установкой треноги, чтобы запечатлеть лесных обитателей, хохлатый павиан по кличке Наруто схватил его фотоаппарат и сделал серию снимков, в числе которых оказались селфи хорошего качества. Фотографии попали в интернет и были размещены на одном из фотохостингов. Слейтер заявил права на снимки и потребовал от владельцев хостинга удалить фото, однако те отказались, указав, что фотографу не принадлежат права на фотографию-селфи, сделанную не им. В WikiMedia тоже пришли к выводу, что сделанные обезьяной автопортреты следует считать общественным достоянием, поскольку животное не является субъектом авторского права. Позже Слейтер стал настаивать, что нарочно оставил фотоаппарат в расчете на то, чтобы обезьяны завладели им и, может быть, сделали несколько снимков. Таким образом, получалось, что идея снимков и авторское право на них принадлежит ему. Через несколько лет ситуацией заинтересовалось Бюро охраны авторских прав США. В итоге Слейтер выиграл тяжбу. Бюро решило, что работы животных и растений, и вообще природы, не могут быть защищены авторским правом.