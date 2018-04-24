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ЧМК произвёл арматуру для строительства частного зоопарка
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ЧМК произвёл арматуру для строительства частного зоопарка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Металлопрокат Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел») используется в строительстве новых вольеров первого в России частного зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.
Арматура производства ЧМК будет применена в возведении вольера с бассейном для белого медведя. Металлопрокат на стройплощадку поставлен металлоторговой компанией Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».
Планируется, что в новом вольере белый медведь поселится уже в августе.
«Лимпопо» — первый частный зоопарк в России, существующий с 2003 года. На данный момент коллекция животных насчитывает более 1500 особей со всех уголков планеты. На территории обитает более 270 видов животных, многие из которых занесены в Красную Книгу РФ и не встречаются более ни в одном зоопарке России. Зоопарк «Лимпопо» был отмечен сертификатом качества крупнейшего в мире сайта о путешествиях Тripadvisor. Согласно мнению посетителей сайта и зоопарка, «Лимпопо» занимает 2 место среди зоопарков России и 25 место в европейском рейтинге.
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