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Для ОАО «Псковавиа» приобретут специальную технику для аэропортового и наземного обслуживания
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Для ОАО «Псковавиа» приобретут специальную технику для аэропортового и наземного обслуживания 

Псковская губерния 1 час назад
23 апреля администрация Псковской области провела выездное совещание по развитию предприятия ОАО «Псковавиа»: как сообщает пресс-служба администрации региона, на совещании участники обсудили пути вывода предприятия из кризиса, возможности выхода «Псковавиа» на самоокупаемость, а также дальнейшее развитие авиакомпании. Речь в том числе шла и о приобретении специализированной техники для аэропортового и наземного обслуживания: соответствующий перечень с указанием очередности приобретения уже подготовлен специалистами «Псковавиа». «Наличие специальной техники позволит на новом уровне развивать аэропорт, принимать дополнительные воздушные суда, что положительно скажется на финансовом состоянии авиапредприятия. Кроме того, за счет расширения топливно-заправочногокомплекса удастся сэкономить на стоимости топлива», — предположил врио губернатора региона Михаил Ведерников. Он напомнил, что областные власти реализуют комплекс мер, направленный на устранение замечаний со стороны Росавиации. По слвоам Ведерникова, власти идут в установленном графике по сокращению долгов по заработной плате перед сотрудниками предприятия. «На прошлой неделе из областного бюджета на эти цели было направлено 9 млн рублей. До 9 мая будет перечислено еще более 8 млн рублей. Также в графике идет погашение задолженности по налогам», — добавил Ведерников. Добавим, что врио губернатора Псковской области предположил, что уже до конца лета в Пскове возобновятся регулярные авиарейсы». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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