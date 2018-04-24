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Астраханские маршрутки переходят на безнал
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Астраханские маршрутки переходят на безнал 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель областной думы Игорь Мартынов протестировал оборудование для безналичной оплаты проезда в маршрутном такси. Терминалы пока установлены только на десяти автомобилях, работающих на маршруте номер 59. К оплате принимаются карты любых банков без взимания комиссии. В чеке отражены номер маршрута, время и дата поездки, поэтому может считаться документом, подтверждающим поездку.
Мартынов подчеркнул, что установка терминалов пока носит лишь рекомендательный характер, но их наличие «становится плюсом», когда предприниматель участвует в конкурсе на право работать на том или ином маршруте. «Во-первых, повышается безопасность на дорогах, потому что водитель не отвлекается на работу с наличными и отсчитывание сдачи. Во-вторых, это удобно для людей, ведь банковские карты сейчас есть практически у всех, и установка такого оборудования дает возможность не заботиться о том, есть в кошельке наличные или нет. И третье, средства, прошедшие через банковский счет, учитываются. Таким образом, можно оценить и пассажиропоток на маршруте, и объем выручки», — пояснил спикер регионального заксобрания.
Напомним, как ранее сообщал «ФедералПресс», в Астрахани началась транспортная реформа — от маршруток в городе не откажутся, но их работа будет упорядочена, а требования к состоянию ужесточены.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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