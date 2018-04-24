На конкурсе «Торговля России» ямальцы представят лучшие магазины и целую торговую улицу

В окружном департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия завершился прием заявок на участие в конкурсе «Торговля России», организованном Минпромторгом . К участию приглашались администрации муниципалитетов и хозяйствующие торговые субъекты.

Ноябрьск, Муравленко, Ямал на конкурсе представят города Губкинский, Лабытнанги Надым , а также Красноселькупский, Тазовский и Пуровский районы, претендующие на победу в трех номинациях: «Лучший несетевой магазин», «Лучший нестационарный торговый объект» и «Лучшая торговая улица». Причем первая номинация оказалась у ямальцев самой популярной — участвуют магазины и торговые дома всех восьми муниципалитетов. На звание лучшего нестационарного торгового объекта претендуют две торговые точки — по одной от Муравленко и Тазовского района. А вот торговую улицу на суд жюри выставляет лишь город Ноябрьск — это улица Советская. По условиям конкурса, участникам было необходимо направить в департамент анкету и фотографии торговых объектов высокого качества.

Как сообщает Минпромторг, основными критериями при оценке конкурсантов будут посещаемость и внешний вид торговых объектов, а также ассортимент предлагаемых покупателям товаров. Кроме того, в номинации «Лучшая торговая улица» жюри оценит, насколько гармонично торговые объекты интегрированы в городскую среду. Квалификационный отбор участников будет проводиться до 15 мая включительно. Победителей объявят 6 июня на ключевом отраслевом мероприятии для розничной торговли в нашей стране — Неделе российского ритейла.

В департаменте АПК, торговли и продовольствия отмечают, что за последнее время развитие потребительского рынка на Ямале имеет устойчивый положительный характер. Несмотря на неблагоприятные климатические условия, сложную транспортную схему торговая инфраструктура совершенствуется, улучшается сервис продаж, расширяется ассортимент товаров. На территории округа сегодня — около четырех тысяч торговых объектов общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров. В сфере торговли арктического региона трудятся около 15 тысяч человек. Округ за последнее время становится все более привлекательным для торговых сетей федерального и регионального значения. Особое место в торговой жизни региона занимает ярмарочная деятельность — ежегодно на Ямале проходит более 300 ярмарок различного формата с участием предприятий округа и товаропроизводителей из других российских регионов.