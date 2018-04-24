В Самарской области могут наполовину сократить транспортный налог 

Наполовину скоратить транспортный налог предлагают депутаты Самарской губернской думы организациям, чьи машины работают на газе. Как отмечают депутаты, использование природного газа сокращает эксплуатационные затраты и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. При этом региональная сеть газовых заправок загружена в среднем менее чем на 7%. Если изменеия в закон «О транспортном налоге на территории Самарской области» будут приняты, то для того чтобы получить льготу, нужно будет представить свидетельство о замене «двигателя на потребляющий в качестве моторного топлива природный газ и соответствие его всем требованиям надзорных органов».
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