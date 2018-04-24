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В Самарской области могут наполовину сократить транспортный налог
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В Самарской области могут наполовину сократить транспортный налог 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Наполовину скоратить транспортный налог предлагают депутаты Самарской губернской думы организациям, чьи машины работают на газе. Как отмечают депутаты, использование природного газа сокращает эксплуатационные затраты и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. При этом региональная сеть газовых заправок загружена в среднем менее чем на 7%. Если изменеия в закон «О транспортном налоге на территории Самарской области» будут приняты, то для того чтобы получить льготу, нужно будет представить свидетельство о замене «двигателя на потребляющий в качестве моторного топлива природный газ и соответствие его всем требованиям надзорных органов».
Фото: pixabay.com
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