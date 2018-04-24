В Москве пройдет специальное заседание Экспертного клуба «РЕГИОН»

В пресс-центре ИА REGNUM Москве пройдет специальное заседание Экспертного клуба «РЕГИОН», посвященное теме «Развитие Арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения». В ходе заседания будет представлен доклад АПЭК.

Заседание станет первым в серии специальных заседаний, посвященных проблемам российских макрорегионов, а также реализации крупных региональных проектов развития. Будут обсуждаться Дальний Восток, Сибирь, Урал, Арктика, Поволжье, а также Центр, Юг и СевероЗапад Европейской части России. Каждому из макрорегионов будет посвящен доклад Агентства политических и экономических коммуникаций.

Основными вопросами повестки станут: Региональная политика России в Арктической зоне; Оценка уровня готовности регионов, входящих в Арктическую зону, к участию в реализации арктических проектов; Сравнительный анализ уровня экономического развития, инфраструктуры, материальных и трудовых ресурсов регионов, входящих в Арктическую зону; Сравнительный анализ общей, лоббистской и инвестиционной активности глав субъектов, входящих в Арктическую зону. Влияние этих руководителей регионов на ключевые аспекты политики федерального центра по Арктической зоне; Сравнительный анализ наиболее значимых проектов развития и инвестиционных проектов Арктической зоны.

Регистрация участников и аккредитация СМИ проводятся по электронной почте admin@club-region.ru или телефону: +7 (499) 255 53 77.

Заседание пройдет 25 апреля с 13.00 по 15.00 в бизнес-центре « Красный Октябрь », в пресс-центре, расположенном на 6 этаже, регистрация участников — с 12:30.

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».