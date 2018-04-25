Возможность экспресс-трудоустройства безработных появилась в Приморье

«Экспресс-биржа труда» — так называется новый проект, который появился на рынке труда Приморья. Он рассчитан на соискателей без квалификации, возможно, находящихся в трудной жизненной ситуации и желающих найти работу в максимально короткие сроки.

Пилотными территориями для экспериментальной работы биржи стали центры занятости Уссурийска Владивостока . Специалисты предложили работу соискателям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Восемь работодателей Уссурийска предложили безработным 26 вакансий подсобных рабочих в теплицах и на полевом стане, на ремонте сельскохозяйственной техники, переборке овощей. Работодатели Владивостока заявили вакансии на временные работы по строительным специальностям, а также в качестве интервьюеров, уборщиков помещений.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края , задача нового проекта — сведение к минимуму негатива в работе службы занятости, связанного с излишней регламентацией процесса трудоустройства, решение запросов безработных и работодателей в сжатые сроки.

В ведомстве отмечают: участие в проекте удобно и работодателям.

«Кадровые службы могут воспользоваться услугами по подбору неквалифицированного персонала в удобные для них сроки без дополнительных административных процедур, в том числе, для работ, имеющих срочный характер или по договору гражданско-правового характера. Сотрудники центра занятости готовы взаимодействовать через электронную почту», — информирует директор Лилия Лаврентьева

По итогам начала работы экспресс-биржи, из 35 посетителей почти треть получили временную работу.