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Возможность экспресс-трудоустройства безработных появилась в Приморье
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Возможность экспресс-трудоустройства безработных появилась в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
«Экспресс-биржа труда» — так называется новый проект, который появился на рынке труда Приморья. Он рассчитан на соискателей без квалификации, возможно, находящихся в трудной жизненной ситуации и желающих найти работу в максимально короткие сроки.
Пилотными территориями для экспериментальной работы биржи стали центры занятости Уссурийска и Владивостока. Специалисты предложили работу соискателям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Восемь работодателей Уссурийска предложили безработным 26 вакансий подсобных рабочих в теплицах и на полевом стане, на ремонте сельскохозяйственной техники, переборке овощей. Работодатели Владивостока заявили вакансии на временные работы по строительным специальностям, а также в качестве интервьюеров, уборщиков помещений.
Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, задача нового проекта — сведение к минимуму негатива в работе службы занятости, связанного с излишней регламентацией процесса трудоустройства, решение запросов безработных и работодателей в сжатые сроки.
В ведомстве отмечают: участие в проекте удобно и работодателям.
«Кадровые службы могут воспользоваться услугами по подбору неквалифицированного персонала в удобные для них сроки без дополнительных административных процедур, в том числе, для работ, имеющих срочный характер или по договору гражданско-правового характера. Сотрудники центра занятости готовы взаимодействовать через электронную почту», — информирует директор Лилия Лаврентьева.
По итогам начала работы экспресс-биржи, из 35 посетителей почти треть получили временную работу.
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